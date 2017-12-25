Трамп рассказал, как отстоял выражение "Счастливого Рождества"

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отстоял праздник Рождества у сторонников политкорректности.Twitter вечером рождественского сочельника по восточноамериканскому времени.
Трамп неоднократно заявлял, что СМИ и отдельные крупные фирмы (например, сеть кофеен Starbucks) стали избегать упоминания праздника Рождества и не используют рождественскую символику в рекламе своих брендов. По мнению Трампа, речь идет о сознательной атаке на традиционные ценности американцев.
Оппоненты Трампа указывают на то, что не все американцы отмечают Рождество. Кроме того, на декабрь — начало января приходятся и праздники других религий, например, иудейская Ханука, и гражданские праздники — Новый год и существующий около полувека афроамериканский праздник Кванзаа. В американском обиходе выражение "Счастливых праздников", действительно, потеснило в последние годы выражение "Счастливого Рождества".
People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 декабря 2017 г.