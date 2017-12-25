Трамп рассказал, как отстоял выражение "Счастливого Рождества"

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отстоял праздник Рождества у сторонников политкорректности.

"Люди вновь гордо говорят: "Счастливого Рождества!" Я горжусь, что возглавил контрнаступление против нападения на это любимое, прекрасное выражение. Счастливого Рождества!" — написал Трамп в Twitter вечером рождественского сочельника по восточноамериканскому времени.

Трамп неоднократно заявлял, что СМИ и отдельные крупные фирмы (например, сеть кофеен Starbucks) стали избегать упоминания праздника Рождества и не используют рождественскую символику в рекламе своих брендов. По мнению Трампа, речь идет о сознательной атаке на традиционные ценности американцев.

Оппоненты Трампа указывают на то, что не все американцы отмечают Рождество. Кроме того, на декабрь — начало января приходятся и праздники других религий, например, иудейская Ханука, и гражданские праздники — Новый год и существующий около полувека афроамериканский праздник Кванзаа. В американском обиходе выражение "Счастливых праздников", действительно, потеснило в последние годы выражение "Счастливого Рождества".