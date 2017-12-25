Посол Китая заявил о невозможности решить проблему КНДР военным путем

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ситуацию вокруг Северной Кореи нельзя решить военным путем, это только усугубит существующие проблемы, заявил посол КНР в Москве Ли Хуэй.

"Китай и Россия единогласно считают, что проблема не имеет военного решения, которое только усугубит проблему и приведет к серьезным последствиям. Не только в прошлом, но и в будущем решение проблемы военным путем не должно становиться выбором какой-либо страны", — сказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, в ситуации вокруг КНДР необходимо разрешить "справедливые опасения каждой из сторон по вопросам безопасности".

"Корень проблемы Корейского полуострова заключается в отсутствии взаимного доверия, и каждая из сторон должна способствовать росту взаимодоверия", — отметил китайский дипломат.

Он подчеркнул, что для разрешения проблемы Корейского полуострова, требуется "одновременное лечение и причины, и симптомов заболевания".

"Нельзя действовать грубой силой, и нельзя действовать в одиночку, каждая из сторон должна сохранять выдержку. США и Южная Корея должны продемонстрировать искреннее желание начать диалог. Только двигаясь навстречу друг другу можно разрешить ядерную проблему Корейского полуострова", — заявил посол.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.