ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Посольство Пакистана в США представило информационную справку по мерам, предпринимаемым правительством страны в борьбе с терроризмом. В справочном материале, поступившем в распоряжение РИА Новости, отмечается, что экономика страны понесла ущерб в размере "123 миллиардов долларов из-за террористических атак".

Посол Пакистана в Вашингтоне Айзаз Ахмад Чодри рассказал РИА Новости, что вскоре этот документ будет распространен по всем американским ведомствам и экспертным центрам.

В 2015 году правительство Пакистана запустило Национальный план действий по борьбе с терроризмом. В рамках этого плана Исламабад создал контртеррористическую группу, состоящую из 11 тысяч человек.

"Несмотря на огромные успехи… мы знаем, что наша работа еще не завершена. В Пакистане продолжает совершаться большое число террористических атак, в том числе от военизированных групп, которые были передислоцированы в Афганистан", — сообщили в посольстве.

В справочном материале отмечается, что С 2003 по 2017 года в результате террористических атак в Пакистане погибли почти 22 тысячи мирных граждан и около 7 тысяч сотрудников службы безопасности страны.

Власти США призывают Пакистан удвоить усилия по борьбе с терроризмом и боевиками, орудующими в их стране. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, террористы продолжают находить убежище в Пакистане.

В августе президент США Дональд Трамп объявил новую стратегию в Афганистане. В ходе выступления он пригрозил Исламабаду, что он может "многое потерять", если продолжит "укрывать террористов" на своей территории.