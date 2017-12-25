Американке выставили счет за электричество на 284 миллиарда долларов

МОСКВА, 25 Дек — РИА Новости. Жительница Пенсильвании Мария Хоромански получила счет за электричество на общую сумму в 284 миллиарда долларов, пишет Business Insider.

Как отметила 58-летняя женщина, она была шокирована в связи с полученным счетом. На фотографии, которую Хоромански опубликовала в Facebook, видно, что женщине было необходимо оплатить сумму до ноября 2018 года.

"Если мы продадим все, что у нас есть, то нам понадобится еще где-то лет 100 на оплату этого счета", — иронизировала она.

Издание отмечает, что в последующем семья Хоромански связалась с поставщиком электроэнергии и выяснила, что компания совершила ошибку при выставлении счета. В действительности задолженность женщины составляла менее 285 долларов.