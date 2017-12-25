БЕЛГРАД, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай считает, что Россия не может стать посредником в диалоге Белграда и Приштины, поскольку РФ давно отошла от косовского вопроса.

На минувшей неделе Сербия предложила России стать посредником в переговорах с Приштиной, если косовские албанцы будут настаивать на привлечении США к этому процессу.

"У России нет никакой роли здесь, и это не является ни необходимым, ни приемлемым приводить кого-то, кто никак не задействован", — заявил Харадинай в интервью программе "Свободно по-сербски", распространяемой по телеканалам на сербском языке в Косово.

По его оценке, в процесс решения косовского кризиса были все время вовлечены Евросоюз и США, "а Россия сама отступила". "Им никто не говорил "уйдите", они сами вышли", — считает Харадинай.

Отвечая на уточняющий вопрос, прервут ли косовские албанцы диалог с Сербией, если Россия примкнет к переговорам, Харадинай заявил, что "нет смысла звать кого-то, кто вообще не участвует".

Одновременно он подчеркнул роль США, которые, по его словам, все время сопровождали диалог Белграда и Приштины и в их участии "нет ничего нового". Косовский премьер указал, что будет просить большей вовлеченности Вашингтона в этот процесс как гаранта реализации соглашений и гаранта обеспечения мира и безопасности в крае.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику признали более 100 государств-членов ООН, не признают Сербия, Россия, Китай, Испания, Греция и ряд других государств.

Белград под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае простым гражданам в 2011 году был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются Соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Это Сообщество до сих пор не сформировано.