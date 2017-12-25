Участницы движения Femen заявили о проведении акции в Ватикане

РИМ, 25 дек – РИА Новости, Александр Логунов. Участницы движения Femen заявили, что провели вечером в рождественский сочельник акцию на площади Святого Петра в Ватикане.

На опубликованной фотографии в Facebook девушка с обнаженной грудью и надписью на теле изображена на фоне рождественских яслей. Движение отмечает, что акция прошла за несколько часов до мессы, которую провел папа Римский Франциск.

Это не первая акция Femen, которую они проводят в Ватикане. В конце декабря 2014 года одна из участниц движения разделась на площади Святого Петра после рождественского послания понтифика и была задержана сотрудниками правоохранительных органов Ватикана. Она прорвалась через ограждения к установленному у подножия рождественской ели вертепу, изображающему сцену рождения Иисуса Христа.

В ноябре того же года три участницы движения Femen оголились на той же площади Святого Петра, однако в течение нескольких минут были задержаны правоохранительными органами.