Перуанского экс-президента Фухимори помиловали в связи с болезнью

МЕХИКО, 25 дек — РИА Новости. Экс-президент Перу Альберто Фухимори, отбывавший 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, в воскресенье был помилован главой государства Педро Кучински.

Как сообщает администрация президента, Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.

"Президент республики во исполнение своих полномочий, предоставленных ему конституцией в этом плане, решил помиловать по гуманитарным соображениям господина Альберто Фухимори и еще семь человек, находящихся в таких же кондициях", — говорится в сообщении администрации.

Ранее Кучински созвал срочное совещание членов правительства, чтобы обсудить возможность освобождения Фухимори. С минувшей субботы бывший президент находится в палате интенсивной терапии одного из госпиталей, куда он был доставлен после резкого падения давления. На фоне имеющейся аритмии было принято решение о переводе его из тюрьмы в больницу.

Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Лидер группировки Абимаэль Гусман получил пожизненный тюремный срок.

Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.

Фухимори страдает от онкологического заболевания. Ранее ему было отказано в помиловании и переводе под домашний арест. Теперь же администрация главы Перу сообщает, что медицинский консилиум осмотрел пациента, и пришел к выводу о прогрессирующей и неизлечимой форме заболевания, при которой пребывание в тюрьме может означать огромный риск жизни и здоровью Фухимори.

О своем помиловании заключенный попросил сам, 11 декабря, обратившись в национальный институт по делам пенитенциарных учреждений Перу, уточняется в коммюнике. В итоге президентская комиссия по помилованиям, ознакомившись с медзаключением, также рекомендовала Кучински помиловать Фухимори по гуманитарным мотивам.