СМИ: в США обвиняемый в терактах вел пропаганду среди заключенных

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Обвиняемый в терактах в Нью-Йорке и Нью-Джерси в сентябре 2016 года Ахмад Рахими вел пропаганду терроризма среди заключенных, передает телеканал CNN со ссылкой на прокуратуру.

Ранее сообщалось, что приговор Ахмаду Рахими вынесут 18 января 2018 года.

"Рахими пытался радикализовать заключенных в Исправительном центре Metropolitan (тюрьме в Нью-Йорке — ред.), в том числе распространяя публикации террористических организаций", — сказал прокурор.

По данным телеканала, Рахими снабжал заключенных копиями материалов с пропагандой терроризма, в том числе выступлениями главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена и инструкциями по изготовлению бомб.

В сентябре 2016 года в районе Челси в западной части Манхэттена произошел взрыв начиненной осколками скороварки, в котором пострадал 31 человек. В этот же день самодельная бомба взорвалась в мусорном баке в городке Сисайд-Парк (штат Нью-Джерси). Через сутки пакет с самодельными бомбами был обнаружен в городе Элизабет в штате Нью-Джерси, где проживали Рахими и его семья. Предмет взорвался при попытке робота-сапера его обезвредить. Рахими был задержан спустя несколько дней после взрывов.

* Запрещенная в России террористическая организация