СМИ: в США обвиняемый в терактах вел пропаганду среди заключенных

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Обвиняемый в терактах в Нью-Йорке и Нью-Джерси в сентябре 2016 года Ахмад Рахими вел пропаганду терроризма среди заключенных, передает телеканал CNN со ссылкой на прокуратуру.
"Рахими пытался радикализовать заключенных в Исправительном центре Metropolitan (тюрьме в Нью-Йорке — ред.), в том числе распространяя публикации террористических организаций", — сказал прокурор.
По данным телеканала, Рахими снабжал заключенных копиями материалов с пропагандой терроризма, в том числе выступлениями главаря террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена и инструкциями по изготовлению бомб.
В сентябре 2016 года в районе Челси в западной части Манхэттена произошел взрыв начиненной осколками скороварки, в котором пострадал 31 человек. В этот же день самодельная бомба взорвалась в мусорном баке в городке Сисайд-Парк (штат Нью-Джерси). Через сутки пакет с самодельными бомбами был обнаружен в городе Элизабет в штате Нью-Джерси, где проживали Рахими и его семья. Предмет взорвался при попытке робота-сапера его обезвредить. Рахими был задержан спустя несколько дней после взрывов.
* Запрещенная в России террористическая организация