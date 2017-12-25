СМИ: в Перу обсуждают возможность освобождения экс-президента Фухимори

МЕХИКО, 25 дек — РИА Новости. Президент Перу Педро Кучински созвал в воскресенье срочное совещание членов правительства, чтобы обсудить возможность освобождения отбывающего тюремный срок экс-главы государства Альберто Фухимори.

"В эти минуты Педро Кучински встречается с министрами, чтобы рассмотреть прошение экс-президента Альберто Фухимори об освобождении", — говорится в сообщении в Twitter колумбийского радио Blu

С минувшей субботы Фухимори, отбывающий 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, находится в палате интенсивной одного из госпиталей, куда он был доставлен после резкого падения давления. На фоне имеющейся аритмии было принято решение о переводе его из тюрьмы в больницу.

Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Лидер группировки Абимаэль Гусман получил пожизненный тюремный срок.

Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.

Фухимори страдает от онкологического заболевания. Несмотря на болезнь, ранее ему было отказано в помиловании и переводе под домашний арест. По мнению президентской комиссии по помилованиям, он не страдает смертельным заболеванием, также у него отсутствуют серьезные нарушения мозговой деятельности, что могло бы стать условием для помилования по гуманитарным основаниям.