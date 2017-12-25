МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Британии ограбившего дом преступника опознали благодаря его участию в телешоу "Самые глупые преступники" после того как он попал в аварию на угнанном Porsche, пишет Daily Mail.

В 2015 году Джейми Шарп угнал спортивный автомобиль марки Porsche. Незадачливый грабитель решил снимать все на камеру, однако все это привело к серьезной аварии, в результате которой мужчина потерял сознание и не смог самостоятельно выбраться из транспортного средства. Приехавшая на место происшествия служба спасения извлекла Шарпа из машины.

После этого инцидента 28-летний мужчина попал в телешоу "Самые глупые преступники".

Однако недавно Шарп вновь совершил преступление. Он ограбил дом многодетной матери-одиночки и угнал ее автомобиль. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Отчаявшаяся женщина выложила видеозапись в Facebook в надежде, что ей помогут найти грабителя. Сразу несколько человек узнали в преступнике Джейми Шарпа благодаря его "славе" после участия в телешоу "Самые глупые преступники".

Как пишет издание, даже мать 28-летнего мужчины связалась с полицией и подтвердила, что на видеозаписи запечатлен ее сын.

Накануне суд вынес приговор Шарпу и назначил ему четыре года тюрьмы.