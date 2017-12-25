Трамп помог детям следить за движением Санта-Клауса по США

ВАШИНГТОН, 25 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в рождественский сочельник присоединился к ежегодному развлечению для детей, которое устраивают американские военные, — глава государства помогал детям по телефону отслеживать перемещения Санта-Клауса по территории страны, сообщил Белый дом.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) уже 62-й год подряд организовало горячую линию для детей, на которую можно позвонить, чтобы узнать, когда прибудет Санта-Клаус на своих санях, запряженных оленями. Президент США и первая леди Меланья Трамп поработали операторами на горячей линии, причем дети не знали заранее, что будут говорить с президентом.

Глава государства переговорил с 11 детьми в возрасте от пяти до двенадцати лет. Пятилетнего ребенка по имени Каспер Трамп спросил, что тот хочет получить на Рождество, и получил ответ — кубики. "Кубики! Я всегда их тоже любил. Сейчас их делают еще лучше… Могу предсказать, что Санта принесет тебе кубики, так много, что ты им всем не найдешь применение", — пообещал Трамп.

Другой звонивший ребенок, 12-летний Райан, пожелал, чтобы его бабушка выписалась из больницы. "Отлично, это лучше, чем просить игрушки или что-то в этом роде", — одобрил Трамп. "Твоя бабушка будет в порядке", — добавил он.

В свою очередь, первая леди США заверяла детей, что Санта-Клаус уже в пути. "Как только ты отправишься спать, Санта появится", — обещала Меланья Трамп.