Во Флориде при крушении двухмоторного самолета погибли пять человек

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пять человек погибли в результате крушения двухмоторного самолета близ города Тампа во Флориде, передает телеканал CNN.
Самолет потерпел крушение и загорелся. Отмечается, что в результате инцидента погибли пять человек, четверо из них были родственниками.
Шериф Греди Джадд заявил, что в результате крушения никто из находившихся на борту не выжил, у них "не было шансов выжить". "Это трагедия в любой день недели. В канун Рождества это еще большая трагедия", — добавил он.