В Мексике из-за взрыва грузовика с пиротехникой погибли четыре человека

МЕХИКО, 25 дек — РИА Новости. Не менее четырех человек погибли в результате взрыва небольшого грузовика с пиротехникой в мексиканском штате Мичоакан в канун Рождества, сообщает местный специализирующийся на темах происшествий и безопасности портал Red113.
Все погибшие находились в машине, трое из них полностью сгорели в результате начавшегося пожара, сам автомобиль также сгорел.
Взрывы пиротехники с летальным исходом для находящихся рядом людей не редки в Мексике, где любой праздник отмечается массовым запусканием салютов. В середине декабря еще четыре человека стали жертвами взрыва на складе пиротехники в штате Мехико.
В марте в городе Тультепек от взрыва опасной продукции погибли также четыре человека, а в декабре 2016 года там же взорвалась ярмарка пиротехники, погибли более 40 человек.