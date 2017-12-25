Роспотребнадзор предупредил о выявлении на Канарах переносчиков лихорадок

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян об обнаружении на Канарских островах комаров — переносчиков геморрагических лихорадок, сообщается на сайте ведомства.

"По сообщению региональных органов здравоохранения острова Фуэртевентура (Канарский архипелаг, Испания) от 14 декабря 2017 года, имеются данные, что пойманные на острове комары рода Aedes могут являться переносчиками геморрагических лихорадок Денге, Зика и желтой лихорадки. Небольшая колония таких комаров была отловлена в специальные ловушки в частном доме, расположенном в столице острова – Пуэрто дель Розарио", — говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что в настоящее время ведется изучение природных условий, при которых комары этого рода могут благоприятно размножаться, а также надежных методов по борьбе с ними.

Власти острова опасаются, что появление на острове комаров-переносчиков опасных заболеваний может негативно сказаться на потоке туристов из Европы, как это уже произошло ранее из-за появления в прибрежных водах острова водорослей, вызывающих поражение кожных покровов.