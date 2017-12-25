Роспотребнадзор предупредил о выявлении на Канарах переносчиков лихорадок

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил россиян об обнаружении на Канарских островах комаров — переносчиков геморрагических лихорадок, сообщается на сайте ведомства.
Ведомство также отмечает, что в настоящее время ведется изучение природных условий, при которых комары этого рода могут благоприятно размножаться, а также надежных методов по борьбе с ними.
Власти острова опасаются, что появление на острове комаров-переносчиков опасных заболеваний может негативно сказаться на потоке туристов из Европы, как это уже произошло ранее из-за появления в прибрежных водах острова водорослей, вызывающих поражение кожных покровов.