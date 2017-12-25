Король Испании обратился с призывом к новому парламенту Каталонии

МАДРИД, 25 дек — РИА Новости. Новый парламент Каталонии, где партии-сторонники независимости получили на выборах 21 декабря абсолютное большинство, должен с уважением относиться к разным политическим позициям и действовать ответственно, заявил король Испании Фелипе VI в Рождественском обращении к нации.

"Несколько дней назад жители Каталонии проголосовали, чтобы выбрать своих представителей в парламент, которым теперь предстоит решать проблемы, касающиеся всех каталонцев, уважая многообразие и ответственно думая на благо всех. Дорога не может вновь привести к столкновению или исключению, которые, как мы уже знаем, только создают разногласия, неуверенность, разочарование, моральное, гражданское и, разумеется, экономическое обнищание всего общества", — заявил Фелипе в своем обращении.

Он призвал двигаться по пути нормального сосуществования многообразного, разного каталонского общества, восстановить стабильность, взаимное уважение, с тем, чтобы "идеи не отдаляли и не разделяли семьи и друзей". "По дороге, которая должна привести к возрождению доверия, престижа и лучшего имиджа Каталонии", — сказал глава государства.

В своем обращении он также вспомнил трагедию, которая произошла в августе в Каталонии – теракты в Барселоне и Камбрильсе, заявив, что "только демократическое единство, сила правового государства, эффективность международного сотрудничества" может победить исламистский терроризм. "Мы так будем действовать, всегда вспоминая и уважая жертв", — сказал король.

В обращении он упомянул проблемы, которые больше всего волнуют испанское общество, — социальное неравенство, коррупция, проблемы окружающей среды, гендерное насилие.

Глава государства заявил, что "Европа сейчас на историческом перепутье". "Испания должна восстановить свою главенствующую роль в европейском проекте, которому сейчас требуется больше жизненных сил и импульс", — сказал Фелипе.

Свое обращение король традиционно завершил поздравлением с Рождеством на кастильском, баскском, каталанском и галисийском языках.

21 декабря в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы. Несмотря на то, что первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось получить абсолютное большинство – 70 депутатских мест из 135.

Предыдущий состав каталонского парламента был распущен испанским премьером Мариано Рахоем после того, как депутаты-сепаратисты, обладавшие в нем абсолютным большинством, объявили о независимости Каталонии, опираясь на результаты референдума 1 октября, который незаконен с точки зрения конституции.