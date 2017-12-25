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Король Испании обратился с призывом к новому парламенту Каталонии

00:3725.12.2017
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaКороль Испании Фелипе VI. Архивное фотоКороль Испании Фелипе VI. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza

МАДРИД, 25 дек — РИА Новости. Новый парламент Каталонии, где партии-сторонники независимости получили на выборах 21 декабря абсолютное большинство, должен с уважением относиться к разным политическим позициям и действовать ответственно, заявил король Испании Фелипе VI в Рождественском обращении к нации.

Горожане ожидают результатов внеочередных выборов в парламент Каталонии
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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"Несколько дней назад жители Каталонии проголосовали, чтобы выбрать своих представителей в парламент, которым теперь предстоит решать проблемы, касающиеся всех каталонцев, уважая многообразие и ответственно думая на благо всех. Дорога не может вновь привести к столкновению или исключению, которые, как мы уже знаем, только создают разногласия, неуверенность, разочарование, моральное, гражданское и, разумеется, экономическое обнищание всего общества", — заявил Фелипе в своем обращении.

Он призвал двигаться по пути нормального сосуществования многообразного, разного каталонского общества, восстановить стабильность, взаимное уважение, с тем, чтобы "идеи не отдаляли и не разделяли семьи и друзей". "По дороге, которая должна привести к возрождению доверия, престижа и лучшего имиджа Каталонии", — сказал глава государства.

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
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В своем обращении он также вспомнил трагедию, которая произошла в августе в Каталонии – теракты в Барселоне и Камбрильсе, заявив, что "только демократическое единство, сила правового государства, эффективность международного сотрудничества" может победить исламистский терроризм. "Мы так будем действовать, всегда вспоминая и уважая жертв", — сказал король.

В обращении он упомянул проблемы, которые больше всего волнуют испанское общество, — социальное неравенство, коррупция, проблемы окружающей среды, гендерное насилие.

Глава государства заявил, что "Европа сейчас на историческом перепутье". "Испания должна восстановить свою главенствующую роль в европейском проекте, которому сейчас требуется больше жизненных сил и импульс", — сказал Фелипе.

Каталонские флаги в Барселоне перед досрочными выборами парламента Каталонии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Партии, выступающие за независимость Каталонии
Свое обращение король традиционно завершил поздравлением с Рождеством на кастильском, баскском, каталанском и галисийском языках.

21 декабря в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы. Несмотря на то, что первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось получить абсолютное большинство – 70 депутатских мест из 135.

Предыдущий состав каталонского парламента был распущен испанским премьером Мариано Рахоем после того, как депутаты-сепаратисты, обладавшие в нем абсолютным большинством, объявили о независимости Каталонии, опираясь на результаты референдума 1 октября, который незаконен с точки зрения конституции.

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