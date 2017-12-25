Король Испании обратился с призывом к новому парламенту Каталонии

МАДРИД, 25 дек — РИА Новости. Новый парламент Каталонии, где партии-сторонники независимости получили на выборах 21 декабря абсолютное большинство, должен с уважением относиться к разным политическим позициям и действовать ответственно, заявил король Испании Фелипе VI в Рождественском обращении к нации.
Он призвал двигаться по пути нормального сосуществования многообразного, разного каталонского общества, восстановить стабильность, взаимное уважение, с тем, чтобы "идеи не отдаляли и не разделяли семьи и друзей". "По дороге, которая должна привести к возрождению доверия, престижа и лучшего имиджа Каталонии", — сказал глава государства.
В обращении он упомянул проблемы, которые больше всего волнуют испанское общество, — социальное неравенство, коррупция, проблемы окружающей среды, гендерное насилие.
Глава государства заявил, что "Европа сейчас на историческом перепутье". "Испания должна восстановить свою главенствующую роль в европейском проекте, которому сейчас требуется больше жизненных сил и импульс", — сказал Фелипе.
21 декабря в Каталонии состоялись досрочные парламентские выборы. Несмотря на то, что первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании, трем политическим силам ("Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства") удалось получить абсолютное большинство – 70 депутатских мест из 135.
Предыдущий состав каталонского парламента был распущен испанским премьером Мариано Рахоем после того, как депутаты-сепаратисты, обладавшие в нем абсолютным большинством, объявили о независимости Каталонии, опираясь на результаты референдума 1 октября, который незаконен с точки зрения конституции.