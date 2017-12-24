В ДНР обвинили силовиков в нарушении перемирия

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по позициям ополчения в районе подконтрольной ДНР Ясиноватой, заявили в воскресенье в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"Украинская сторона, несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения огня, продолжает и не оставляет попыток дестабилизировать обстановку в районах линии соприкосновения сторон. Так, в 18.15 противник в районе Ясиноватой произвел целенаправленные обстрелы наших позиций, применив несколько выстрелов из РПГ (ручной противотанковый гранатомет — ред.)", — сказал журналистам представитель командования ДНР.