Греф предостерег США от введения масштабных антироссийских санкций

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф предостерег против введения широкомасштабных санкций против России со стороны США и заявил, что в случае их принятия холодная война покажется "детской забавой", сообщает газета Financial Times.
В интервью изданию Греф назвал "нерациональным" шагом возможное отключение России от межбанковской системы SWIFT в рамках новых ограничительных мер со стороны США. Как отмечает издание, в пользу отключения России от SWIFT западные политики высказываются с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции из-за кризиса на Украине. В связи с ухудшением отношений Москвы и Вашингтона существует вероятность, что политики вновь вернутся к рассмотрению этой инициативы.
Ранее Греф заявил, что допускает некоторое расширение санкций в отношении России, но вряд ли оно будет носить критический характер.
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключено более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против России, однако не намерена поддаваться. В 2015 году был создан российский аналог системы SWIFT — электронная система взаиморасчетов "Мир".