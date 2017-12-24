Трамп поздравил американских военных с Рождеством

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поздравил военных с Рождеством, сообщил Белый дом.

Трамп провёл видеоконференцию с военными США, расквартированными в Кувейте, Катаре, на базе ВМС в Гуантанамо на Кубе и на борту одного из военных кораблей.

"Я хочу всем пожелать очень-очень счастливого Рождества. Мы вновь с гордостью говорим: "Счастливого Рождества!" — заявил Трамп.

Президент США в прошлом упрекал СМИ и торговые марки за то, что те из политкорректности заменяли в поздравлениях Рождество на другие слова, не содержащие отсылки именно к христианскому празднику, например: "Счастливых праздников".

В планах Трампа на воскресенье значится также отслеживание перемещений Санта-Клауса по США в компании американских военных из противовоздушной обороны. Трамп проводит Рождество в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.