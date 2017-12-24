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В центре Киева вывесили плакат "Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию"

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (330)
18:1124.12.2017
(обновлено: 20:28 24.12.2017)
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© Фото : Національний корпус Плакат с надписью Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию вывесили украинские националисты на здании на площади Независимости, Киев. 24 декабря 2017Плакат с надписью Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию вывесили украинские националисты на здании на площади Независимости, Киев. 24 декабря 2017
© Фото : Національний корпус

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Украинские националисты вывесили на здании на майдане Незалежности (площади Независимости) в центре Киева плакат с надписью "Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию", сообщает издание "Украинская правда".

В воскресенье в центре Киева проходит акция "Кофе на Крещатике", в которой, по данным украинских СМИ, принимают участие около 200 человек. По данным агентства УНИАН, "в акции отсутствуют политические флаги или символика", ее участники "пьют горячие напитки". На странице акции в Facebook сообщается, что ее цель — "показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца".

Михаил Саакашвили перед посещением Генеральной прокуратуры в Киеве. 18 декабря 2017. Архивное фото
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Саакашвили прокомментировал акцию сторонников Порошенко на Майдане

"Представители "Нацкорпуса" (организация "Национальный корпус" создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело. — Прим. ред.) повесили на стенах ТЦ "Глобус" огромный плакат с надписью "Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию", — говорится в сообщении "Украинской правды".

Издание также опубликовало фотографию, на которой несколько десятков человек в темной одежде и с файерами в руках стоят рядом с плакатом на крыше здания. На снимке видно, что у многих из них закрыты лица. "Украинская правда" отмечает, что участники акции "Кофе на Крещатике" на площади не обратили особого внимания на плакат.

Вероятно, под "Мишей" националисты имеют в виду бывшего губернатора Одесской области, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а под "Петей" — президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.

Михаил Саакашвили на заседании Апелляционного суда в Киеве. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили заявил, что популярнее Порошенко

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил, что Порошенко некоторое время жил в городе Бендеры (тогда находился в составе Молдавской ССР, ныне — в составе непризнанной Приднестровской Молдавской республики. — Прим. ред.). Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии, которое создано из населенных пунктов, где более 50% населения составляли гагаузы и большинство жителей на референдумах добровольно соглашались войти в автономию.

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В мире
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15 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Малоросс
Мишу - в тюрьму. Петю - на Колыму.
18:29
24.12.2017
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k.linux2018
Мишу - в Грузию, Петю - в Гагаузию, Виталю - в школу, остальных в тюрму.
18:33
24.12.2017
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