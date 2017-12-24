В Интерполе прокомментировали задержание Яценюка в аэропорту Женевы

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Руководитель украинского бюро Интерпола Василий Неволя заявил, что ситуация с проверкой экс-премьера Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы не связана с поручениями Интерпола или необходимостью задержания политика.

"Произошла стандартная процедура паспортного контроля, которая действительно продолжалась короткое время, и после ее завершения Арсений Яценюк был пропущен, ему была предоставлена возможность пересекать границу Швейцарии… События, которые произошли в аэропорту, никаким образом не связаны с наличием какой-то информации в базах данных Интерпола о Яценюке", — сказал Неволя в эфире телеканала "112 Украина".

Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо заявляла, что политика задержали на паспортном контроле якобы по запросу России, но после проверки отпустили. В МВД Украины отметили, что никаких препятствий для передвижения экс-премьера по всему миру по инициативе Интерпола или его каналов не существует.

В марте Москва передала Киеву копию судебного постановления об аресте Яценюка по трем статьям: "Участие в вооруженной группе", "Ответственность за покушение на преступление" и "Умышленное убийство". Тогда в Следственном комитете заявили, что имеют доказательства участия экс-премьера Украины в боевых действиях в Чечне в 1994-1995 годах. Яценюк обвинения отрицает и планирует подать иск в ЕСПЧ.