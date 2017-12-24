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В мире

С Россией лучше сотрудничать, чем воевать, заявила президент Литвы

15:0424.12.2017
(обновлено: 16:21 24.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фотоПрезидент Литвы Даля Грибаускайте. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВИЛЬНЮС, 24 дек — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте, подводя итоги 2017 года и описывая будущее республики, заявила в интервью интернет-порталу 15min, что с Россией следует сотрудничать, а не воевать.

Панорама Вильнюса. Архивное фото
© Fotolia / bokstaz
Литва может повернуться в сторону России, считает эксперт
"Отношения с нашим соседом (Россией. — Прим. ред.) в ближайшие годы останутся сложными. Если в стране сохранится нынешнее руководство, то ситуация не изменится, однако я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться", — сказала Грибаускайте.

Она отметила, что Литва не должна отказываться от собственных ценностей, но при этом следует понимать, что геополитическая ситуация меняется, поэтому в случае необходимости можно пересмотреть позицию по некоторым вопросам.

Президент также назвала несколько условий для выстраивания отношений с Россией, среди которых возврат "оккупированных" территорий, отказ от использования силы в своих интересах, прекращение "подкупа" политиков не только в Литве, но и во всей Европе, а также вмешательства в выборы других стран.

"Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь их не выбираешь, но самое главное — сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей", — подчеркнула она.

Роландас Паксас на пресс-конференции в Вильнюсе, Литва. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Экс-президент Литвы призвал налаживать отношения с Россией
Говоря о ситуации в сфере безопасности в Литве, Грибаускайте отметила, что оборонный сектор страны требует инвестиций, армию же следует модернизировать и делать акцент на подготовке военнослужащих.

Глава республики в четверг подписала государственный бюджет, в нем указано, что в 2018 году оборонное финансирование достигнет 2,006 процента от ВВП — это 873 миллиона евро. В настоящий момент Литва на военные нужды выделила 723,8 миллиона евро, то есть 1,8 процента от ВВП. По планам министерства обороны, в следующем году большая часть средств пойдет на покупку военной техники и расширение бригады Zemaitija на западе страны.

В среду Россия и Литва подписали документы о демаркации границы. Эта мера призвана предотвратить конфликтные ситуации в будущем.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также в Кремле указывали, что не вынашивают планов по агрессии против республики. 

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В мире
Комментарии
100 пользователей оставили 122 комментария
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barmaley vasin
КончилисЯ европодачки, началися другие песни. Надеюсь РФ продолжит прежний путь планомерного свертывания всех совместных дел. Нету транзиту.
15:31
24.12.2017
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Cicicipi
что лучше сотрудничать, чем воевать", — сказала Грибаускайте порталу.

Ну почему же, можно друг друга игнорировать, совсем. Как по мне, так самый лучший из вариантов. Но думается тогда вам не на что буде жить, раз не на кого вонять, так с денежного довольствия сразу снимут.
15:12
24.12.2017
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