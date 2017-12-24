С Россией лучше сотрудничать, чем воевать, заявила президент Литвы

ВИЛЬНЮС, 24 дек — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте, подводя итоги 2017 года и описывая будущее республики, заявила в интервью интернет-порталу 15min, что с Россией следует сотрудничать, а не воевать.

"Отношения с нашим соседом (Россией. — Прим. ред.) в ближайшие годы останутся сложными. Если в стране сохранится нынешнее руководство, то ситуация не изменится, однако я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться", — сказала Грибаускайте.

Она отметила, что Литва не должна отказываться от собственных ценностей, но при этом следует понимать, что геополитическая ситуация меняется, поэтому в случае необходимости можно пересмотреть позицию по некоторым вопросам.

Президент также назвала несколько условий для выстраивания отношений с Россией, среди которых возврат "оккупированных" территорий, отказ от использования силы в своих интересах, прекращение "подкупа" политиков не только в Литве, но и во всей Европе, а также вмешательства в выборы других стран.

"Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь их не выбираешь, но самое главное — сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей", — подчеркнула она.

Говоря о ситуации в сфере безопасности в Литве, Грибаускайте отметила, что оборонный сектор страны требует инвестиций, армию же следует модернизировать и делать акцент на подготовке военнослужащих.

Глава республики в четверг подписала государственный бюджет, в нем указано, что в 2018 году оборонное финансирование достигнет 2,006 процента от ВВП — это 873 миллиона евро. В настоящий момент Литва на военные нужды выделила 723,8 миллиона евро, то есть 1,8 процента от ВВП. По планам министерства обороны, в следующем году большая часть средств пойдет на покупку военной техники и расширение бригады Zemaitija на западе страны.

В среду Россия и Литва подписали документы о демаркации границы. Эта мера призвана предотвратить конфликтные ситуации в будущем.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также в Кремле указывали, что не вынашивают планов по агрессии против республики.