Киев не способен обеспечить соблюдение перемирия в Донбассе, считают в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Киевское руководство не способно обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Донбассе со стороны подразделений ВСУ, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"Очевидно, что военно-политическое руководство Украины не способно обеспечить выполнение своими подразделениями достигнутых договорённостей о соблюдении режима прекращения огня в преддверие новогодних и рождественских праздников", — заявил Марочко.
Он уточнил, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории республики 46 мин и гранат.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики стабильно напряженная", — дополнил Марочко.