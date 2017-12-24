Киев не способен обеспечить соблюдение перемирия в Донбассе, считают в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (331)

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Киевское руководство не способно обеспечить соблюдение режима прекращения огня в Донбассе со стороны подразделений ВСУ, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в минувшую среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Очевидно, что военно-политическое руководство Украины не способно обеспечить выполнение своими подразделениями достигнутых договорённостей о соблюдении режима прекращения огня в преддверие новогодних и рождественских праздников", — заявил Марочко.

Он уточнил, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории республики 46 мин и гранат.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики стабильно напряженная", — дополнил Марочко.