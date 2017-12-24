В ЛНР заявили, что сбили украинский беспилотник

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (331)

ЛУГАНСК, 24 дек — РИА Новости. Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, который производил разведку у линии соприкосновения в Донбассе, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны конфликта уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"Сегодня, в 10:10, в районе населенного пункта Калиново военнослужащими Народной милиции был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ Skaywolker, производивший разведку и подготовку к корректировке огня", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уверены, что, сбив украинский корректировщик, военнослужащие Народной милиции ЛНР не дали открыть огонь по территории республики.