Силовики не планировали соблюдать "новогоднее" перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Нарушения "новогоднего" перемирия в первые сутки его действия показывают, что соблюдение режима тишины в Донбассе украинскими силовиками не планировалось, заявил в воскресенье журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Огонь велся, в том числе, из минометов, которые, согласно минским соглашениям, должны быть отведены от линии соприкосновения.

"Как мы видим, украинская сторона в первые же сутки "новогоднего" перемирия наглядно показала, что его соблюдение, скорей всего, ими не планировалось", — сказал Басурин.

По его мнению, нарушения могут быть связаны с неспособностью украинских командиров, находящихся на передовой, управлять своими подразделениями, "либо (они) лично, преследуя свои цели, отдают команды на применение оружия в направлении нашей республики".

"И вторая (причина) — находящиеся на передовой незаконные вооруженные формирования, такие как "Украинская добровольческая армия*" и "Правый сектор*", отказались выполнять указания штаба АТО о соблюдении перемирия", — считает Басурин.

Он призвал высшее руководство вооруженных сил Украины сделать все возможное для обеспечения режима прекращения огня в Донбассе.

*Экстремистские группировки, запрещенные в России