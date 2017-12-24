Володин рассказал об исторической роли СССР в Афганистане

ИСЛАМАБАД, 24 дек — РИА Новости. Действия СССР в Афганистане не должны оцениваться сейчас в контексте возникновения там терроризма, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
В мероприятии участвуют парламентарии Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана и Турции.
Так Володин отреагировал на выступление коллеги из Ирана Али Лариджани, который сказал, что действия СССР и США в Афганистане привели к распространению терроризма. Лариджани использовал слово "оккупация".
"Когда мы с вами начинаем вот так бросать камни в историю и затем говорить о будущем, это не служит доверию, это не улучшает отношения", — добавил спикер Госдумы.
"А когда есть обращение законно избранных правительств — это военная помощь", — сказал он, касаясь Сирии.
Нужно давать объективную оценку, не передергивая, не искажая факты, призвал Володин.