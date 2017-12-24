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Володин рассказал об исторической роли СССР в Афганистане

14:0324.12.2017
(обновлено: 14:21 24.12.2017)
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© РИА Новости / Александр ГращенковПерейти в фотобанкВывод войск советского контингента из Демократической Республики Афганистан. Архивное фотоВывод войск советского контингента из Демократической Республики Афганистан. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гращенков
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ИСЛАМАБАД, 24 дек — РИА Новости. Действия СССР в Афганистане не должны оцениваться сейчас в контексте возникновения там терроризма, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Американские военнослужащие возле города Калат, Афганистан. Архивное фото
CC BY 2.0 / The U.S. Army / Returning to base
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"Нам нужно сегодня признать, что в Афганистане в тысячу раз выросло количество посевов наркотических растений, в десятки раз увеличилось количество лабораторий, кто-то должен за это ответить. И когда мы начинаем говорить о 40-летней давности истории, ведя совершенно по другому пути все общество, это неправильно",- сказал Володин на международной конференции о проблемах борьбы с терроризмом.

В мероприятии участвуют парламентарии Афганистана, Ирана, Китая, Пакистана и Турции.

Так Володин отреагировал на выступление коллеги из Ирана Али Лариджани, который сказал, что действия СССР и США в Афганистане привели к распространению терроризма. Лариджани использовал слово "оккупация".

"Когда мы с вами начинаем вот так бросать камни в историю и затем говорить о будущем, это не служит доверию, это не улучшает отношения", — добавил спикер Госдумы.

Афганские силы безопасности после операции против боевиков исламского государства (ДАИШ) в провинции Нангархар
© AFP 2017 / Noorullah Shirzada
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"Когда сегодня происходит вмешательство в другие страны, кто-то замалчивает это. И, как следствие, у нас практически нет Ливии, практически нет Ирака. Ситуация была крайне сложной в Сирии, когда ровно таким же способом пытались навязать новый режим",- сказал Володин, подчеркнув, что подобное определение нужно давать как раз в таких случаях.

"А когда есть обращение законно избранных правительств — это военная помощь", — сказал он, касаясь Сирии.

Нужно давать объективную оценку, не передергивая, не искажая факты, призвал Володин.

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