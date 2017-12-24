Представители Киева в СЦКК игнорируют нарушения силовиков, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Представители Киева в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК) "закрывают глаза" на нарушения "новогоднего" перемирия со стороны украинских силовиков, заявил журналистам в воскресенье заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"Приходится констатировать факт невыполнения своих функциональных обязанностей офицерами украинской стороны СЦКК. Вместо того, чтобы объективно и беспристрастно фиксировать нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ, эти должностные лица, наплевав на свою совесть и офицерскую честь, отрицают и закрывают глаза на ведение огня ВСУ в период "новогоднего перемирия", — сказал Басурин.

Он подчеркнул, что ДНР не заинтересована в обострении ситуации и полностью готова к соблюдению перемирия.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.