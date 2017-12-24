На границе Украины со странами ЕС образовались многокилометровые пробки

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости. Очереди из автомобилей образовались на границе на въезд на Украину со стороны Словакии и Польши, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы республики Олег Слободян.

"На КПП "Яготин", по нашей информации, очередь составляет где-то около 900 автомобилей. Примерно такая же ситуация сейчас в "Шегини", имеется в виду на въезд на Украину. Это связано с тем, что украинцы, работающие в европейских странах, на новогодние и рождественские праздники возвращаются домой", — сказал Слободян в эфире телеканала " 112 Украина ".

Он также отметил что с украинской стороны очередей нет. По его словам, предпринимаются меры, чтобы ускорить въезд автомобилей на Украину.