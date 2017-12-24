В Афганистане прогремел взрыв, семь человек погибли

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. По меньшей мере семь мирных жителей погибли, трое получили ранения при взрыве самодельного устройства в афганской провинции Гильменд на юге страны, сообщает агентство Khaama Press со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в районе Марджа. По данным источника в силовых структурах, транспортное средство с мирными гражданами задело расположенную у дороги мину.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.
Civilians suffer heavy casualties in Helmand roadside bombinghttps://t.co/gDifLTkWnD pic.twitter.com/z8LMqQSYwa— Khaama Press (KP) (@khaama) 24 декабря 2017 г.