В ГД назвали недружественным решение США о переносе посольства в Иерусалим

ИСЛАМАБАД, 24 дек — РИА Новости. Решение США о переносе посольства в Израиле в Иерусалим недружественное и создает напряжение, заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Это недружественное решение, которое не ставит своей целью улучшение отношений, а создает напряжение", — сказал Володин на встрече с иранским коллегой Али Лариджани.

"Это плохо", — подчеркнул спикер Госдумы.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины.

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг за документ проголосовали 128 стран, против 9, еще 35 воздержались.