Медведев поздравил президента Азербайджана с днем рождения

БАКУ, 24 дек – РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поздравительном письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения заявил об укреплении торгово-экономических отношений между Москвой и Баку.

Президент Азербайджана Алиев отмечает в воскресенье день рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения. Хотел бы отметить Ваше неизменное внимание к развитию дружественных, добрососедских и партнерских отношений, связывающих Россию и Азербайджан. При Вашем личном содействии укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое, культурно-гуманитарное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в промышленности, инфраструктуре, энергетике и других областях", — приводит текст письма пресс-служба Алиева.

Медведев выразил в письме убеждение в дальнейшем наращивании "всего комплекса двустороннего сотрудничества, расширении межрегиональных связей и деловых контактов, которые в полной мере отвечают интересам двух стран".

О межгосударственных отношениях России и Азербайджана читайте в справке РИА Новости >>