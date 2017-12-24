Российский аппарат исследует новый объект, похожий на подлодку "Сан-Хуан"

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат "Пантера плюс" исследует у берегов Аргентины объект, похожий на исчезнувшую более месяца назад подводную лодку "Сан-Хуан", заявили ВМС страны.

Его обнаружил "Эсминец "Саранди". Операция будет произведена при помощи российского аппарата с судна "Мальвинские острова".

Также стало известно, что исследовательский корабль российского ВМФ "Янтарь" отплыл в субботу из Монтевидео в Уругвае и направляется в зону поисков субмарины. Он снова присосоединится к работам с понедельника.

По данным ВМС страны, погода для поисков подходящая.

В начале прошлой недели сообщалось, что в Монтевидео "Янтарь" планировал пополнить запасы, чтобы затем вновь отправиться в зону исчезновения "Сан-Хуана".

Подводная лодка "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после пропажи субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению членов экипажа прекращается, но поиск самой подлодки продолжится.

Россия присоединилась к операции в конце ноября. Мобильный комплекс "Пантера плюс" предназначен для определения местонахождения и обследования аварийных и затонувших объектов на глубине до километра. Исследовательское судно "Янтарь" также оборудовано глубоководными аппаратами, позволяющими проводить поиски на глубине до шести километров.