Британские военные в Афганистане остались недовольны подарками к Рождеству

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Британские военные в Афганистане недовольны тем, что командование выделило лишь по одному фунту стерлингов на человека в рождественские праздники, в то время как другие иностранные контингенты смогли повеселиться с большим размахом, пишет газета Sunday Times.

Пятьсот британских военнослужащих получили на проведение праздничных мероприятий 500 фунтов. Для сравнения: их американским коллегам прислали из Вашингтона сразу восемь елей, новогодние украшения, множество индеек для рождественского стола, подарки и копию нового фильма "Звездные войны".

"Разница в американском и британском подходе ошеломляет. У нашей армии нет столько же денег, сколько у США, но даже датчане и монголы, похоже, делают больше (для своих военных. — Прим. ред.)", — заявил один из расквартированных в Кабуле британских офицеров.

Другой военнослужащий заметил, что выделенных Лондоном средств "не хватит и на кофе".

"Американцы присылают больше денег, чтобы кормить бездомных кошек в своей части", — добавил он.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По соглашению между альянсом и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, которые обучают и консультируют местные силовые структуры. Миссия объявлена небоевой.

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