Силовики обстреляли из минометов пригород Донецка, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (331)

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Украинские силовики утром обстреляли из минометов пригород Донецка, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 16 мин, заявили в воскресенье в оперативном командовании ДНР.

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"В 7.30 утра в нарушение "новогоднего перемирия" со стороны так называемого "муравейника" вблизи Опытного на подконтрольной ВСУ территории по району Веселого (под контролем ДНР) был произведен обстрел из 120 и 82 миллиметровых минометов", — сказал журналистам представитель командования ДНР.

По его словам, украинские силовики выпустили 16 мин. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.