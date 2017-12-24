АНКАРА, 24 дек – РИА Новости. Правительство Турции приняло постановление в рамках действия режима ЧП, введенного в стране после попытки переворота в июле 2016 года, на основании которого с госслужбы уволены еще 2756 человек, подозреваемых в причастности к организации оппозиционного исламского проповедник Фетхуллаха Гюлена.

Согласно постановлению, опубликованному в воскресенье в официальном издании Resmi Gazete, из ВС Турции уволены 637 человек, в том числе 155 —из сухопутных войск, 155 — из ВМС, а 327 – из ВВС. Увольнения коснулись также сотрудников жандармерии, полиции, береговой охраны, Минюста, Минобразования, управления по делам религии, государственных университетов. Кроме того, закрыты 17 общественных организаций, в том числе семь фондов.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих. Власти Турции обвинили в причастности к попытке госпереворота организацию Гюлена, проживающего в США. Сам Гюлен осудил переворот и отверг обвинения.

О попытке государственного переворота в Турции в 2016 году читайте в справке РИА Новости >>

