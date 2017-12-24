Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

БАКУ, 24 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном письме азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения назвал главу республики другом России и заявил, что рассчитывает на продолжение "конструктивного диалога" с ним, сообщила пресс-служба Алиева.

Президент Азербайджана Алиев отмечает в воскресенье день рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения. Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем. Как настоящий друг России Вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами. Тепло вспоминаю наши недавние встречи в Сочи и Тегеране. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и плодотворной совместной работы", — приводит текст письма пресс-служба Алиева.

Путин пожелал Алиеву "крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов".

"Пользуясь случаем, передаю сердечный привет и наилучшие пожелания всей Вашей семье", — говорится в поздравлении.

О межгосударственных отношениях России и Азербайджана читайте в справке РИА Новости >>