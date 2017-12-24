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В мире

Лавров призвал Евросоюз не идти на поводу у стран-русофобов

09:0424.12.2017
(обновлено: 14:57 24.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фотоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров рассчитывает, что ЕС перестанет идти на поводу у стран-русофобов в выстраивании отношений с Москвой.

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года", — сказал Лавров в интервью кипрской газете "Симерини".

По его словам, в Москве известно, что в политических и особенно в деловых кругах стран ЕС все чаще звучит недовольство такой ситуацией.

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Яна Лапикова
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"Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в еэсовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур. Москва надеется, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя", перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", — сообщил министр.

Отношения ЕС и Москвы ухудшились в связи с событиями на Украине. Евросоюз ввел антироссийские санкции, которые затем расширились. Лидеры стран-членов ЕС увязывают их возможную отмену с полным выполнением минских соглашений.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

 

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В мире
Комментарии
45 пользователей оставили 79 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Анатолий Серяков
Призывать и уговаривать можно еще лет 20-30 - давно пора воспользоваться "передовым прогрессивным опытом" тех же американцев - вводить экономические санкции/преференции в соответствии с отношением властей того или иного гос-ва к РФ и народу России.

В идеале - МИДу РФ вести хронику политической активности властей всех государств мира и еженедельно/ежемесячно присваивать рейтинг "экономического благоприятствования". С пояснениями - который конкретно маккейн обеспечил вот этой компании потерю миллиарда-другого прибыли на российском рынке ..

Нравится полякам/украинцам/финнам читать в своих газетах призывы "решить окончательно русский вопрос" - вперед, но свои яблоки будете жрать сами !

Другое дело, что пока у власти в РФ любители отправлять детишек на учебу в стэнфорды/йели, а в 25 лет проталкивать их в заместители министров - все вышесказанное лишь мой личный "экстремизм" ..
09:26
24.12.2017
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Лев Лепетински
Трамп как сказал - "Мы им даём сотни миллионов долларов , а они смеют идти против нас ? Ну посмотрим ..." До тех пор пока это так , ЕС будет делать так как захочет США .
09:24
24.12.2017
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