Лавров призвал Евросоюз не идти на поводу у стран-русофобов

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров рассчитывает, что ЕС перестанет идти на поводу у стран-русофобов в выстраивании отношений с Москвой.

"Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-еэсовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались президентами Владимиром Путиным и Никосом Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года", — сказал Лавров в интервью кипрской газете "Симерини".

По его словам, в Москве известно, что в политических и особенно в деловых кругах стран ЕС все чаще звучит недовольство такой ситуацией.

"Вопрос о том, насколько слышен голос тех же киприотов и других прагматично настроенных европейцев в еэсовском Брюсселе, следует, видимо, задавать представителям европейских структур. Москва надеется, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя", перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", — сообщил министр.

Отношения ЕС и Москвы ухудшились в связи с событиями на Украине. Евросоюз ввел антироссийские санкции, которые затем расширились. Лидеры стран-членов ЕС увязывают их возможную отмену с полным выполнением минских соглашений.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва также не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.