Россия ждет от Кипра непредвзятого расследования по делу Браудера

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Россия рассчитывает, что компетентные органы Кипра проведут беспристрастное расследование по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и привлекут виновных к ответственности, заявил в интервью кипрской газете "Симерини" глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что компетентные органы Республики Кипр непредвзято и добросовестно проведут судебное расследование, а виновные будут выявлены и привлечены к ответственности", — сказал Лавров.

В октябре министерство юстиции и общественного порядка Кипра заявило, что правовое сотрудничество с Генеральной прокуратурой РФ по уголовному делу, касающемуся операций с акциями ПАО "Газпром", одним из фигурантов которого проходит Уильям Браудер, продолжается. Иск зарегистрирован в суде, и дальнейшее исполнение запроса приостановлено до вынесения судебного решения, отметили в минюсте Кипра.

"Мы исходим из того, что расследование по упомянутому вами делу приостановлено в соответствии с существующими в вашей стране судебными процедурами, но не прекращено. Соответствующие разъяснения получены нами от компетентных юридических ведомств Республики Кипр и приняты к сведению", — отметил Лавров, отвечая на вопрос о том, понимает ли Москва причины, которые заставили министерство юстиции Республики Кипр прекратить расследование.

После этого, по словам министра, в ряде кипрских СМИ была развернута кампания с целью дискредитировать взаимодействие РФ и Кипра в области оказания правовой помощи по уголовным и гражданским делам. "Безосновательно навязывается тезис о том, что российские запросы носят, якобы, политически мотивированный характер, а сотрудничество компетентных органов наших стран выходит, дескать, за рамки обычной международной правовой практики", — отметил Лавров.

"Логично встает вопрос, кому это выгодно? Именно под углом зрения предвзятости следует рассматривать ситуацию, сложившуюся вокруг судебного расследования по делу Уильяма Браудера. Считаем, что стремление самого Уильяма Браудера и поддерживающих его кругов придать данному сюжету политическую окраску абсолютно безосновательно, поскольку речь идет о совершении указанным лицом налоговых и иных экономических преступлений на территории Российской Федерации", — подчеркнул глава МИД.

Браудер в 1995–2007 годах был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В РФ он был заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена, который, вернувшись в США, открыто критиковал Москву.

Браудеру вменяется организация уклонения от уплаты налогов, организация преднамеренного банкротства и покушение на неисполнение обязанностей налогового агента. По словам адвоката, в обвинение входят эпизоды с банкротством компании "Дальняя степь" и вывод за рубеж акций компании "Газпром".

Следствие оценило общий ущерб от действий Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова по делу о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях в 3,5 миллиарда рублей.

В феврале Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест Черкасова и Браудера и установил срок содержания под стражей в течение двух месяцев с момента их передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации, либо с момента их фактического задержания в России.

Браудер и Черкасов объявлены в международный розыск. Они проживают в Лондоне.