Силовики четыре раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в СЦКК

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (331)

ДОНЕЦК, 24 дек — РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня за первые сутки согласованного перемирия в Донбассе, сообщили в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило четыре раза. На Донецком направлении минометы калибром 82 миллиметра применялись один раз, выпущено 10 мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, также украинские силовики вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 42 единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.