ТОКИО, 24 дек — РИА Новости. Пхеньян отвергает новые санкции Совета Безопасности как акт войны, говорится в заявлении представителя МИД КНДР, распространенном в воскресенье по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
В пятницу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по оказанию давления на Северную Корею в ответ на ее недавнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".
"Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом", — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян продолжит укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания для "достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий" со стороны Вашингтона.
Он также предупредил, что страны, которые проголосовали за последнюю резолюцию в СБ ООН, "будут нести всю ответственность за последствия и дорого заплатят за то, что они сделали".
Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.