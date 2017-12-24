Ким Чен Ын призвал к наступлению на "антисоциалистические явления"

ТОКИО, 24 дек — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился противостоять проникновению "антисоциалистических явлений" в северокорейское общество и повсеместно укреплять мораль, передало в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) с проходившего накануне в Пхеньяне 5-го съезда руководителей первичных парторганизаций.

Трудовая партия Кореи (ТПК) почти 70 лет занимает господствующее в КНДР положение, несмотря на наличие нескольких других партий в этой стране, назначение которых — поддержка центральной линии ТПК и установление межпартийных связей за рубежом.

"На фоне ужесточения происков империалистов, которые пытаются полностью лишить нас суверенитета, права на существование и развитие, антисоциалистические явления очень сильно грозят парализовать революционное и классовое сознание нашей молодежи и народа, подорвать нашу социалистическую революционную позицию", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Лидер КНДР подчеркнул необходимость развернуть "революционное наступление" на антисоциалистические явления, начиная с первичных ячеек Трудовой партии Кореи, а также борьбу по идейному воспитанию партийцев и трудящихся.

В отчете о съезде в Пхеньяне конкретно не указываются явления, о пагубном влиянии которых идет речь, но поставлены задачи, как с этими явлениями бороться.

"Следует сделать так, чтобы истинные человеческие отношения и наша превосходная социалистическая мораль воцарились во всем нашем обществе, где уважают, доверяют и помогают друг другу, помогают больным, немощным и находящимся в трудном положении людям, разделяют вместе и радости, и печали, счастливо живут", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер призвал "развивать творчество и искусство" с тем, чтобы предотвратить проникновение "реакционных веяний" в культуру КНДР.

"Превосходство нашей социалистической культуры над упаднической буржуазно-реакционной культурой позволит людям освободиться от иллюзорного восприятия культуры врагов, противостоять идейно-культурному проникновению империалистов", — отметил Ким Чен Ын.

Съезд секретарей первичных ячеек ТПК в Пхеньяне проходит на фоне усиления международных санкций, в том числе со стороны СБ ООН, которые призваны заставить КНДР отказаться от ядерного оружия. Пхеньян заявляет, что не будет этого делать, пока не исчезнет угроза со стороны США.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.