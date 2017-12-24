В Мехико выделили почти полмиллиарда на восстановление после землетрясений

МЕХИКО, 24 дек – РИА Новости. Законодательная ассамблея мексиканской столицы утвердила в субботу бюджет Мехико на будущий год, в котором почти 9 миллиардов песо (около 0,45 миллиарда долларов) заложены на восстановление зданий, разрушенных мощными землетрясениями, говорится в сообщении ассамблеи.

В минувшем сентябре в Мексике произошли два мощных землетрясения. По официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей стране (из них 228 погибли в столице), еще более 100 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления разрушений от двух сентябрьских землетрясений, в 48 миллиардов песо (более 2,5 миллиарда долларов).

По мнению депутатов ассамблеи Мехико, выделенных средств вместе с ранее ассигнованными 3,7 миллиарда песо из федеральных фондов будет достаточно, чтобы осуществить реконструкционные работы.