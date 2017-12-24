В Перу вновь госпитализировали отбывающего срок экс-президента страны

МЕХИКО, 24 дек – РИА Новости. Экс-президент Перу Альберто Фухимори, отбывающий 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, в субботу был срочно доставлен в больницу из-за плохого самочувствия.

Как сообщил порталу Comercio его лечащий врач Алехандро Агинада, у Фухимори было отмечено резкое падение давления. На фоне имеющейся аритмии было принято решение о госпитализации заключенного.

Это далеко не первый случай, когда Фухимори доставляют в больницу. Последний раз это произошло в сентябре.

Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 годы. За это время ему удалось практически полностью уничтожить левую маоистскую группировку "Сендеро Луминосо" ("Светлый путь"), многие годы державшую страну в страхе. Лидер группировки Абимаэль Гусман получил пожизненный тюремный срок.

Однако за годы своего правления Фухимори, согласно выводам суда, погряз в коррупции и присвоил как минимум 200 миллионов долларов. Также ему вменили в вину приказы о неправосудных убийствах в ходе войны с "сендеристами", взятки, незаконное прослушивание телефонных разговоров и подкуп журналистов, политиков и бизнесменов.

Фухимори страдает от онкологического заболевания. Несмотря на болезнь, ранее ему было отказано в помиловании и переводе под домашний арест. По мнению президентской комиссии по помилованиям, он не страдает смертельным заболеванием, также у него отсутствуют серьезные нарушения мозговой деятельности, что могло бы стать условием для помилования по гуманитарным основаниям.