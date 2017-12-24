Сноуден представил "шпионское" приложение для защиты от слежки

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, который после опубликования его разоблачений о программах массовой электронной слежки получил убежище в России, представил новое мобильное приложение Haven, позволяющее владельцам удаленно отслеживать неприкосновенность их жилища и имущества. Об этом сообщается на сайте организации — соавтора проекта Freedom of the Press Foundation.

По словам разработчиков, система безопасности может быть полезна журналистам и правозащитникам. Она позволяет получить сигнал тревоги, если в охраняемое пространство — например, гостиничный номер — тайно в отсутствие хозяина вторглись посторонние, чтобы произвести обыск, просмотреть содержимое электронных устройств.

Приложение отслеживает изменения в окружающей среде, используя датчики в обычном смартфоне, находящемся в охраняемом помещении, — такие как фотокамера, микрофон, гироскоп, акселерометр, сенсор освещенности, а также регистрирует попытку подключения через разъем.

В случае выявления подозрительной активности смартфон посылает зашифрованное сообщение на телефон владельца; с этого момента хозяин помещения сможет осуществлять удаленное наблюдение посредством службы Tor Onion.

Как отмечается, приложение абсолютно бесплатно и имеет открытый исходный программный код. Сейчас оно в статусе бета-тестирования. Создатели призывают испытателей, разработчиков и партнеров включиться в проект.