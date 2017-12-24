В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия выполнил первый тестовый полет

ПЕКИН, 24 дек — РИА Новости. Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600, предназначенный для тушения пожаров, в воскресенье успешно завершил первый тестовый полет, трансляцию вел телеканал CCTV.

Самолет взлетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 09:38 по местному времени (04:38 мск). Воздушное судно провело в воздухе 64 минуты, максимальная высота полета составила три тысячи метров. Его сопровождал другой лайнер, в котором находилась команда технических сотрудников. В ходе испытательного полета главным образом проводилась проверка летных характеристик машины, маневренность и стабильность. На борту находились четыре члена экипажа.

Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года, самолет сошел с конвейера в городе Чжухай.

Это воздушное судно — крупнейшее среди образцов подобной техники не только в Китае, но и в мире. Оно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме этого, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. При этом максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров.