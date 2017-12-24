Представителей Мьянмы пригласили на учения США и Таиланда

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Наблюдатели из Мьянмы приглашены на военные учения США и Таиланда, несмотря на критику Вашингтона внутренней политики страны относительно народности рохинджа, сообщил в субботу РИА Новости официальный представитель Пентагона полковник Кристофер Логан.

"Таиланд пригласил Мьянму в качестве наблюдателя на ту часть учений, которая связана с оказанием помощи в случае катастроф", — отметил Логан.

Учения Cobra Gold пройдут в следующем годe. Помимо военных США и Таиланда в них примут участие представители ряда других стран.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал ситуацию с народностью рохинджа в Мьянме "этническими чистками" и добавил, что США не исключают собственных санкций по этому вопросу. До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также не исключил, что в Мьянме идут "этнические чистки".

Более 660 тысяч рохинджа, этнических бенгальцев-мусульман, проживающих в штате Ракхайн в Мьянме, бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние три месяца после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.