Суд частично снял запрет Трампа на въезд беженцев

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский суд в субботу частично отменил указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну беженцам из государств с преимущественно мусульманским населением.

"На основании проведенного анализа суд удовлетворил требования истцов", — говорится в постановлении судьи Джеймса Робарта из Сиэтла, размещенном в судебной базе данных.

Там подчеркивается, что "исключение составляют беженцы, которые не могут подтвердить достаточное родство или связи с лицами или структурами, уже находящимися в США".

Истцами в процессе выступили Американский союз гражданских свобод и Служба еврейских семей. Они требовали от суда признать незаконным октябрьский указ Трампа, который вводил запрет на въезд в Соединенные Штаты беженцев из ряда стран, где, по мнению Белого дома, имеются проблемы с безопасностью.

Первая из этих организаций представляла интересы проживающего в штате Вашингтон выходца из Сомали, он пытался перевезти в США семью. Вторая выступила на стороне двух иракцев, прежде работавших переводчиками в американской армии, а также женщины-трансгендера из Египта.