В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия начал первый тестовый полет

ПЕКИН, 24 дек – РИА Новости. Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия AG600, предназначенный для тушения пожаров, в воскресенье начал первый тестовый полет, трансляцию взлета вел телеканал CCTV.

Самолет взлетел из аэропорта города Чжухай южной провинции Гуандун в 09.40 по местному времени (04.40 мск). Ожидается, что полет продлится около часа, его максимальная высота составит 3 тысячи километров. Самолет сопровождается другим воздушным судном, в котором находится команда технических сотрудников.

Китай завершил сборку AG600 в июле прошлого года. Самолет сошел с конвейера в городе Чжухай.

Воздушное судно является крупнейшим среди образцов подобной техники не только в Китае, но и в мире. Оно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме этого, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений.

У самолета четыре турбовинтовых двигателя, он способен набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. При этом максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров.