В Совфеде назвали "важным" призыв вернуть российских военных в СЦКК

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич назвал "важным" призывы западных государств вернуть российских военных в состав СЦКК. Он также заявил, что такой сценарий возможен, если этот орган станет дееспособным.

"Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы. Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реальный действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе", — сказал парламентарий.

Он также отметил, что российские офицеры должны определять деятельность этого центра наряду со всеми другими его участниками.

Сенатор также выразил мнение, что требование Франции и Германии к российской стороне о возвращении в СЦКК "весьма показательно".

"В Европе понимают, что без России как одного из гарантов минского процесса мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в принципе невозможно", — подчеркнул Клинцевич.

Он назвал причину ухода российских офицеров из СЦКК. По его словам, это "нежелание быть статистами в органе, который ничего не решает". Клинцевич также добавил, что Россия имеет много других возможностей воздействовать на ситуацию.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что западные страны должны потребовать от украинских властей "изменить поведение".

По его словам, только после этого возможно возвращение российских офицеров в СЦКК.

Об ответственности Украины

Схожую позицию выразили и в Госдуме. Как отметил депутат Леонид Слуцкий, российские офицеры вернутся в орган, если Киев прекратит провокации.

Он считает, что западным государствам необходимо перейти от слов к действиям и добиваться от украинских властей выполнения Минских соглашений.

Слуцкий также прокомментировал и продление Евросоюзом санкций в отношении России.

"И вновь "украинский вопрос" использовался для аргументации этого решения, хотя мы не устаем повторять, что не являемся стороной конфликта на Донбассе. Может, пора трезво взглянуть на вещи, перестать во всем обвинять Россию и принимать адекватные меры воздействия на Киев, который откровенно саботирует "Минск-2?" —добавил депутат.

Генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, комментируя возможное возвращение российских офицеров в СЦКК, заявил, что это возможно только тогда, когда Киев гарантирует человеческое отношение, а также создаст нормальные условия для выполнения служебных обязанностей.

"Хорошее обращение. Кто против, чтобы перемирие соблюдалось? А что касается возвращения, они (российские военнослужащие) не просто так оттуда ушли. Они ушли потому, что их пребывание (в СЦКК) стало бесполезным. Мало того, что им не давали с местным населением общаться, на линию соприкосновения не пускали, да еще в туалет под конвоем водили. Как долго можно было такие издевательства терпеть? Я бы был начальником, тоже приказал оттуда уйти", — отметил Бужинский.

Однако он подчеркнул, что Россия должна получить гарантии не только от Украины, но и от Германии и Франции, которые, по его мнению, "самоустранились от этого дела, только в своих столицах делают какие-то заявления".

"Надо поактивнее работать, так сказать, со своими подопечными из Киева", — добавил генерал-лейтенант запаса.

Вывод российских офицеров

Ранее российские власти заявили о прекращении работы в рамках СЦКК и вывели своих офицеров-наблюдателей из Донбасса. Как отметили в МИД, Украина создала "напряженную морально-психологическую обстановку" и препятствовала работе специалистов. По словам российских дипломатов, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.

Украинские власти отвергли обвинения России и назвали вывод российских офицеров из СЦКК "провокацией".Несколько дней назад президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры. В частности, стороны затронули вопрос вывода российских офицеров из состава СЦКК. Как объяснил канцлеру российский лидер, на это пришлось пойти в связи с тем, что Украина применяла различные ограничения для затруднения работы российских офицеров.

В МИД Германии выразили сожаление в связи с решением России вывести своих офицеров из состава СЦКК. В британском дипломатическом ведомстве, в свою очередь, заявили, что российские власти подрывают реализацию Минских соглашений, выводя офицеров из органа.

В последующем Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Россию вернуть в СЦКК. Кроме того, они призвали все стороны конфликта выполнять свои обязанности и как можно скорее реализовать соглашения, которые они подписали, "чтобы смягчить страдания людей". С подобным заявлением выступил и МИД Польши. В Варшаве считают, что вывод российских офицеров стал фактором, который способствует усилению напряженности.

СЦКК создали после заключения Минских соглашений. Его сформировали из российских и украинских военных по поручению президентов двух стран.