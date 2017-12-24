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В мире

Вступились за политика. МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

01:5924.12.2017
(обновлено: 12:07 24.12.2017)
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© AFP 2017 / Mandel NganПремьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фотоПремьер-министр Украины Арсений Яценюк. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В украинском МВД заявили, что никаких препятствий для передвижения задержанного в Женеве экс-премьера страны Арсения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или по его каналам не существует.

Арсений Яценюк. Архивное фото
© AFP 2017 / John Thys
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В украинском правоохранительном ведомстве также отметили, что Международная организация уголовной полиции считает необоснованной обращение России по поводу розыска Яценюка.

"Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола — не существует. Международная организация уголовной полиции — Интерпол определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка", — говорится в сообщении на странице МВД Украины в Facebook.

Задержание Яценюка

Ранее пресс-секретарь бывшего украинского политика и лидера партии "Народный фронт" Ольга Лаппо рассказала, что Яценюка задержали в Женеве по запросу России.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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"Какими бы абсурдными ни были обвинения российских следователей, они имеют реальные последствия, — написала Лаппо. — Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известным абсурдным обвинениям в участии в боевых действиях в Чечне".

Однако она добавила, что бывший премьер-министр Украины был отпущен после десятиминутной проверки. Правоохранители также предупредили украинского политика, что подобная процедура возможна и при вылете.

Заочный арест

В марте российский суд заочно арестовал экс-премьера Украины Арсения Яценюка, обвиняемого в бандитизме. В отношении политика заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в розыск.

Арсений Яценюк, архивное фото
© AFP 2017 / Clemens Bilan
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В том же месяце российские власти передали Украине копию судебного постановления об аресте бывшего украинского премьера Арсения Яценюка по трем статьям: "Участие в вооруженной группе", "Ответственность за покушение на преступление" и "Умышленное убийство".

Как рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, некоторые украинские политики обвиняются в России в участии в преступлениях, совершенных против российских военнослужащих в ходе контртеррористической операции на территории Чечни в период 1994-1995 годов. Он отметил, что Яценюк, в частности, входил в составы карательных отрядов "Арго" и "Викинг" и воевал против российских военнослужащих.

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Андрей Вишневский
Зачем Интерпол-выкрасть(как янки) и в солнечный Магадан лет на 30....
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24.12.2017
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Earl Grey
Ничего, ещё вспомним ему его слова, Как СССР вторглась в УССР и в Германию. Этого фашика найдёт своя награда.
03:02
24.12.2017
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