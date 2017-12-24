Турции нет места в Евросоюзе, заявил канцлер Австрии

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Турция не может стать членом Евросоюза на фоне политического курса, которого Анкара придерживается в последние годы.
Также, по словам Курца, Турция пытается оказывать сильное влияние на турецкие сообщества в Австрии, Германии и других странах, чтобы предотвратить интеграцию людей турецкого происхождения.
Ранее турецкий МИД выразил протест против программы нового правительства Австрии, в котором говорится, что Вена будет выступать за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС.
Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в ЕС, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.